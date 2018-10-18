Украина в овертайме уступила в борьбе за финал по баскетболу 3х3 на Юношеской Олимпиаде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Буэнос-Айресе прошло полуфинальное противостоянии с мужского баскетбола 3×3 Юношеских Олимпийских игр. В одном из поединков Украина сыграла с хозяевами турнира Аргентиной, передает корреспондент УНН.
Встреча началась с дальнего попадания украинской команды, на что хозяева ответили двумя результативными проходами (2:2). Далее украинцы трижды подряд набрали очки и успешно оборонялись — 5:2. После этого положение во встрече выровнялось. При счете 14:12 наши смогли оторваться на четыре пункта после дальнего броска Зайца (16:12).
Несмотря на это до конца основного времени “желто-синие” больше не набрали баллов, зато хозяева соревнований перевели игру в овертайм — 16:16. Украинцы в дополнительное время сбились на серию дальних бросков и поплатились — 16:18.
Заметим, что сборная Украины среди девушек остановилась в четвертьфинале турнира.