Україна тріумфувала на груповому етапі Всесвітньої університетської ліги з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жіноча студентська збірна України з баскетболу 3×3 виграла всі три матчі групового етапу Всесвітньої університетської баскетбольної ліги 3×3, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
У заключному поєдинку наші дівчата в запеклій боротьбі здолали в овертаймі господарів з “Пекінського” університету — 18:16.
У попередніх матчах українки здолали команду японського університету “Такушоку” (22:9) та команду “Чилі” (22:10).
Відтак збірна Україна посіла перше місце в групі A.
Варто відзначити, що у 1/8 фіналу українські дівчата зіграють з четвертою командою групі D. Там виступають команди університету “Любляни” (Словенія), мексиканського університету “CETYS”, китайського “Тяньцзиня” та “Національного університету Колумбії”.