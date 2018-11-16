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Україна тріумфувала на груповому етапі Всесвітньої університетської ліги з баскетболу

Україна тріумфувала на груповому етапі Всесвітньої університетської ліги з баскетболу

Київ • УНН

 • 7044 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Жіноча студентська збірна України з баскетболу 3×3 виграла всі три матчі групового етапу Всесвітньої університетської баскетбольної ліги 3×3, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.

У заключному поєдинку наші дівчата в запеклій боротьбі здолали в овертаймі господарів з “Пекінського” університету — 18:16.

У попередніх матчах українки здолали команду японського університету “Такушоку” (22:9) та команду “Чилі” (22:10).

Відтак збірна Україна посіла перше місце в групі A.

Варто відзначити, що у 1/8 фіналу українські дівчата зіграють з четвертою командою групі D. Там виступають команди університету “Любляни” (Словенія), мексиканського університету “CETYS”, китайського “Тяньцзиня” та “Національного університету Колумбії”.

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