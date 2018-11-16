Украина победила на групповом этапе Всемирной университетской лиги по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Женская студенческая сборная Украины по баскетболу 3×3 выиграла все три матча группового этапа Всемирной университетской баскетбольной лиги 3×3, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
В заключительном поединке наши девушки в упорной борьбе одолели в овертайме хозяев с “Пекинского” университета — 18:16.
В предыдущих матчах украинки одолели команду японского университета “Такушоку” (22:9) и команду “Чили” (22:10).
Поэтому сборная Украины заняла первое место в группе A.
Стоит отметить, что в 1/8 финала украинские девушки сыграют с четвертой командой группе D. Там выступают команды университета “Любляны” (Словения), мексиканского университета “CETYS”, китайского “Тяньцзиня” и “Национального университета Колумбии”.