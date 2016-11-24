Україна та Угорщина відновлять роботу міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва

"Ми зацікавлені в інтенсифікації діалогу з Угорщиною, у тому числі у форматі взаємодії з Вишеградською групою. Наш пріоритет – розбудова торговельно-економічної співпраці", - наголосив В.Гройсман.

Прем'єр запропонував угорській стороні відновити роботу міжурядової Комісії з питань торговельно-економічного співробітництва, яку з української сторони очолює віце-прем'єр-міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Він зауважив, що завтра у м. Дебрецен розпочне роботу Українсько-угорський бізнес-форум.

"Вважаю, що такі заходи повинні відбуватися на постійній основі", - зазначив він.

"Український Уряд буде і надалі створювати якісні умови для ведення бізнесу в країні", - запевнив Прем’єр-міністр.

За його словами, Україна пройшла непростий шлях перетворень і внутрішніх реформ, і сьогодні демонструє економічне зростання. У ІІІ кварталі зростання ВВП сягнуло 1,8% після багаторічного падіння: "Це означає, що українська економіка починає оживати".

В.Гройсман також запросив угорський бізнес інвестувати в українську економіку, зокрема взяти участь у масштабній програмі приватизації.