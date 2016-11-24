Украина и Венгрия возобновят работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Венгрии Виктор Орбан во время встречи в четверг обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Мы заинтересованы в интенсификации диалога с Венгрией, в том числе в формате взаимодействия с Вышеградской группой. Наш приоритет - развитие торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул В.Гройсман.
Премьер предложил венгерской стороне возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которую с украинской стороны возглавляет вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Он отметил, что завтра в г. Дебрецен начнет работу украинско-венгерский бизнес-форум.
"Считаю, что такие мероприятия должны проходить на постоянной основе", - отметил он.
"Украинское правительство будет и в дальнейшем создавать качественные условия для ведения бизнеса в стране", - заверил премьер.
По его словам, Украина прошла непростой путь преобразований и внутренних реформ, и сегодня демонстрирует экономический рост. В третьем квартале рост ВВП достиг 1,8% после многолетнего падения: "Это означает, что украинская экономика начинает оживать".
В.Гройсман также пригласил венгерский бизнес инвестировать в украинскую экономику, в частности принять участие в масштабной программе приватизации.