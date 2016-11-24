Украина и Венгрия возобновят работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

$41.170.09
45.030.03
ukru
На стороне рф против Украины воюет как минимум 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 956 просмотра

На стороне рф против Украины воюет как минимум 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 15082 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 25929 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 37614 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 54923 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 49659 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 52378 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 105547 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80381 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 214662 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2.2м/с
50%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 99822 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 59782 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 24952 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 18583 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 61663 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 62206 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 105560 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 214676 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 393518 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 387260 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 3584 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 10577 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 11106 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 12913 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 60181 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Украина и Венгрия возобновят работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

Киев • УНН

 • 6814 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Премьер-министры Украины Владимир Гройсман и Венгрии Виктор Орбан во время встречи в четверг обсудили возможности усиления торгово-экономического сотрудничества, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Украина и Венгрия возобновят работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества

"Мы заинтересованы в интенсификации диалога с Венгрией, в том числе в формате взаимодействия с Вышеградской группой. Наш приоритет - развитие торгово-экономического сотрудничества", - подчеркнул В.Гройсман.

Премьер предложил венгерской стороне возобновить работу межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, которую с украинской стороны возглавляет вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Он отметил, что завтра в г. Дебрецен начнет работу украинско-венгерский бизнес-форум.

"Считаю, что такие мероприятия должны проходить на постоянной основе", - отметил он.

"Украинское правительство будет и в дальнейшем создавать качественные условия для ведения бизнеса в стране", - заверил премьер.

По его словам, Украина прошла непростой путь преобразований и внутренних реформ, и сегодня демонстрирует экономический рост. В третьем квартале рост ВВП достиг 1,8% после многолетнего падения: "Это означает, что украинская экономика начинает оживать".

В.Гройсман также пригласил венгерский бизнес инвестировать в украинскую экономику, в частности принять участие в масштабной программе приватизации.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78