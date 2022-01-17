Україна та НАТО підписали важливу угоду на тлі російської загрози та кібератак
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Агентство НАТО зі зв'язку та інформації (NCI Agency) і Україна 17 січня підписали оновлений Меморандум про угоду про продовження спільної роботи над проектами, пов'язаними з технологіями. Про це в понеділок повідомила пресслужба Альянсу, пише УНН.
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"Ми успішно працювали з Україною протягом декількох років, надаючи ключові можливості і обмінюючись знаннями", - заявив генеральний менеджер агентства NCI Людвіг Декампс.
"Відповідно до цієї Угоди ми будемо поглиблювати нашу співпрацю з Україною, щоб підтримати їх у модернізації їх інформаційних технологій і комунікаційних послуг, а також визначити галузі, в яких може знадобитися навчання їх персоналу. Наші експерти готові продовжити це важливе партнерство", - додав він.
Деталі
Відзначається, що перша угода агентства NCI і України була підписана в 2015 році, і з тих пір Агентство постійно підтримувало Україну в технологічних питаннях, в першу чергу через Трастовий фонд НАТО-Україна для командування, управління, зв'язку і комп'ютерів (C4).
"Підписаний сьогодні Меморандум продовжує нашу співпрацю, розпочату в 2015 році. За підтримки НАТО ми плануємо і далі впроваджувати сучасні інформаційні технології та сервіси в систему управління Збройних Сил України", — заявила глава Місії України в НАТО Наталія Галібаренко.
За даними пресслужби, проекти включають в себе зусилля з доставки в Україну захищеного обладнання зв'язку в грудні 2018 року, яке використовується досі.
У рамках цієї Угоди також була розроблена програма безпеки регіонального повітряного простору (RASP) НАТО-Україна для забезпечення оповіщення та координації щодо загроз повітряному простору.
Співпраця НАТО з Україною також включає ініціативу з обміну знаннями, в рамках якої профільні експерти Агентства NCI діляться своїми знаннями про практику НАТО у розвитку потенціалу в галузі командування, управління, зв'язку та комп'ютерів (C4).
Додамо
Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що найближчими днями НАТО і Україна підпишуть угоду про посилення кіберзагроз, включаючи доступ України до платформи НАТО з обміну інформацією про шкідливі програми.
Заява прозвучала відразу після хакерської атаки на низку урядових сайтів України.
Урядові експерти припускають, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалася з Росії.