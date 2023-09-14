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Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Україна та Молдова продовжили "транспортний безвіз" до кінця 2025 року

Київ • УНН

 • 223632 перегляди

КИЇВ. 14 вересня. УНН. Україна та Молдова погодили продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2025 року. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, пише УНН.

Деталі

Угода передбачає можливість виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.

Протокол із рішенням продовжити дію лібералізації був підписаний за результатами засідання українсько-молдовської Змішаної Комісії про міжнародне автомобільне сполучення 13-14 вересня.

«Можливість безперешкодно виконувати вантажні перевезення через територію Молдови є одним із інструментів налагодження та нарощення наших експортних можливостей. Окремо також вже працюємо питання верифікації всіх автобусних маршрутів між нашими країнами та спрощення процедури їх відкриття перевізниками», – заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Нагадаємо

Попередня Угода про лібералізацію вантажних перевезень була підписана у серпні 2022 року чинністю до кінця цього року.

Додамо

Наприкінці серпня Україна погодила “транспортний безвіз” з Норвегією. Йдеться про можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів для вантажівок стандарту Євро-5 та вище. Загалом, українські перевізники мають спрощені умови вантожоперевезень до 35 країн Європи.

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