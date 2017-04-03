Україна розраховує закуповувати вугілля в Південній Африці та в Америці - І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Україна вже почала контрактувати вугілля з Південної Африки, яке частково надійде в травні, та розраховує закуповувати вугілля в Америці. Про в кулуарах Кабміну заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик, передає кореспондент УНН.
"У мене сьогодні о 7 ранку була нарада з тепловими генераціями. Ми кожен понеділок їх проводимо. Більшість генерацій вже почала контрактувати вугілля, в тому числі з Південної Африки та інших країн. По балансу нам потрібно приблизно 4,7 млн тонн до 1 січня 2018 року. Тобто саме контрактоване вугілля вже пішло", - сказав І.Насалик.
Він додав, що "американці нам допомагають і зараз ми отримали інформацію, що з Америки ми можемо поставити 2,5-3 млн тонн".
Міністр уточнив, що буде поставлено вугілля саме антрацитової групи.
"Перше африканська вугілля в травні місяці прийде, а американське - поки що ми ведемо розмови про нього", - сказав І.Насалик.
Нагадаємо, раніше І.Насалик повідомив, що законтрактоване на травень українськими компаніями вугілля має надійти з ПАР.