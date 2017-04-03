Украина рассчитывает закупать уголь в Южной Африке и в Америке - И.Насалик
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Украина уже начала контрактовать уголь из Южной Африки, которое частично поступит в мае, и рассчитывает закупать уголь в Америке. Об этом в кулуарах Кабмина заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, передает корреспондент УНН.
"У меня сегодня в 7 утра было совещание с тепловыми генерациями. Мы каждый понедельник их проводим. Большинство генераций уже начали контрактовать уголь, в том числе из Южной Африки и других стран. По балансу нам нужно примерно 4,7 млн тонн до 1 января 2018 года. То есть именно контрактованный уголь уже пошел", - сказал И.Насалик.
Он добавил, что "американцы нам помогают и сейчас мы получили информацию, что из Америки мы можем поставить 2,5-3 млн тонн".
Министр уточнил, что будет поставлен уголь именно антрацитовой группы.
"Первый африканский уголь в мае придет, а американский - пока мы ведем разговоры о нем", - сказал И.Насалик.
Напомним, ранее И.Насалик сообщил, что законтрактованный на май украинскими компаниями уголь должен поступить из ЮАР.