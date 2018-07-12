Україна розраховує на підтримку НАТО щодо миротворчої місії ООН - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Україна розраховує на підтримку НАТО щодо миротворчої місії ООН на Донбасі, яка матиме мандат в тому числі на непідконтрольні території та ділянки на кордоні України з Росією. Про це сказав Президент України Петро Порошенко під час спільного виступу з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передає кореспондент УНН.
"Я сподіваюсь що Альянс визнає та підтримає українські євроатлантичні прагнення, я ціную тісну щільну увагу НАТО до російської агресії, до незаконної анексії Криму. Україна повністю віддана мирному вирішенню конфлікту через негайну імплементацію мінських угод. Єдина річ, потрібна Україні – це мир і суверенітет України над окупованими територіями. Втім політичне рішення не можливе без того, щоб були виконані всі безпекові умови мінських угод, і щоб Росія виконала свої зобов’язання", - сказав він.
За словами Президента, Росія має припинити обстріли, вивести важке озброєння, вивести російські війська з території України та звільнити українських заручників та політичних в’язнів.
"Ми розраховуємо на підтримку НАТО щодо мультинаціональної миротворчої місії ООН на Донбасі, що матиме мандат в тому числі на непідконтрольних територіях та ділянках на кордоні України з Росією", - наголосив він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко бачить в Польщі сильного партнера. За його словами, історичні питання не повинні політизуватися. Про це Порошенко заявив перед початком другого дня саміту НАТО в Брюсселі.