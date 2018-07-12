Украина рассчитывает на поддержку НАТО относительно миротворческой миссии ООН - Президент

"Я надеюсь, что Альянс признает и поддержит украинские евроатлантические стремления, я ценю тесное плотное внимание НАТО к российской агрессии, к незаконной аннексии Крыма. Украина полностью отдана мирному решению конфликта через немедленную имплементацию минских соглашений. Единственная вещь, которая нужная Украине - это мир и суверенитет Украины над оккупированными территориями. Впрочем политическое решение невозможно без того, чтобы были выполнены все вопросы безопасности условия минских соглашений, и чтобы Россия выполнила свои обязательства", - сказал он.



По словам Президента, Россия должна прекратить обстрелы, вывести тяжелое вооружение, вывести российские войска с территории Украины и освободить украинских заложников и политических заключенных.



"Мы рассчитываем на поддержку НАТО по мультинациональной миротворческой миссии ООН на Донбассе, что будет мандат будет в том числе на неподконтрольных территориях и участках на границе Украины с Россией", - подчеркнул он.



Напомним, Президент Украины Петр Порошенко видит в Польше сильного партнера. По его словам, исторические вопросы не должны политизироваться. Об этом Порошенко заявил перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе.