Украина рассчитывает на поддержку НАТО относительно миротворческой миссии ООН - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украина рассчитывает на поддержку НАТО относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе, которая будет иметь мандат в том числе на неподконтрольные территории и участки на границе Украины с Россией. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время совместного выступления с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.
"Я надеюсь, что Альянс признает и поддержит украинские евроатлантические стремления, я ценю тесное плотное внимание НАТО к российской агрессии, к незаконной аннексии Крыма. Украина полностью отдана мирному решению конфликта через немедленную имплементацию минских соглашений. Единственная вещь, которая нужная Украине - это мир и суверенитет Украины над оккупированными территориями. Впрочем политическое решение невозможно без того, чтобы были выполнены все вопросы безопасности условия минских соглашений, и чтобы Россия выполнила свои обязательства", - сказал он.
По словам Президента, Россия должна прекратить обстрелы, вывести тяжелое вооружение, вывести российские войска с территории Украины и освободить украинских заложников и политических заключенных.
"Мы рассчитываем на поддержку НАТО по мультинациональной миротворческой миссии ООН на Донбассе, что будет мандат будет в том числе на неподконтрольных территориях и участках на границе Украины с Россией", - подчеркнул он.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко видит в Польше сильного партнера. По его словам, исторические вопросы не должны политизироваться. Об этом Порошенко заявил перед началом второго дня саммита НАТО в Брюсселе.