Україна проведе товариський поєдинок зі збірною Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. У жовтні цього року українська національна команда з футболу зустрінеться із Італією на полі суперника, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.
Місто та стадіон поки що уточнюються, однак товариський поєдинок Італія - Україна точно відбудеться 10 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Зазначимо, що італійці займають 20-й рядок в світовому рейтингу ФІФА.
Примітно, що Італія за даними авторитетного ресурсу Transfermarkt знаходиться на 7-му місці по вартості національних команд світу (648,5 млн. євро).
Нагадаємо, що Італія вперше за 60 років не кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонатів світу.
Як повідомляв УНН, у жовтні 2018-го команда Андрія Шевченка проведе ще одну зустріч. 16-го числа в рамках третього туру Ліги націй збірна України вдома прийматиме Чехію.