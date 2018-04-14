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Україна проведе товариський поєдинок зі збірною Італії

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. У жовтні цього року українська національна команда з футболу зустрінеться із Італією на полі суперника, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію футболу України.

Місто та стадіон поки що уточнюються, однак товариський поєдинок Італія - Україна точно відбудеться 10 жовтня та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що італійці займають 20-й рядок в світовому рейтингу ФІФА.

Примітно, що Італія за даними авторитетного ресурсу Transfermarkt знаходиться на 7-му місці по вартості національних команд світу (648,5 млн. євро).

Нагадаємо, що Італія вперше за 60 років не кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонатів світу.

Як повідомляв УНН, у жовтні 2018-го команда Андрія Шевченка проведе ще одну зустріч. 16-го числа в рамках третього туру Ліги націй збірна України вдома прийматиме Чехію.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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