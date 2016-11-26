Україна протистоїть спробам відродити імперію і захищає рубежі свободи - П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Після десятиліть нищення Україна звелася на ноги, вона протистоїть спробам відродити імперію і захищає рубежі свободи. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час вшанування пам'яті жерт голодоморів, передає кореспондент УНН.
"Тридцять другий та тридцять третій надломили нас, але не зламали. Після десятиліть нищення Україна звелася на ноги. В 91-му поставила крапку в історії імперії. А нині - протистоїть спробам відродити цю імперію і впевнено захищає рубежі свободи, свободи власної, свободи Європи", - зазначив П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що збереження України є святим обов’язком у пам’ять про закатованих голодом українців.