Україна протистоїть спробам відродити імперію і захищає рубежі свободи - П.Порошенко

"Тридцять другий та тридцять третій надломили нас, але не зламали. Після десятиліть нищення Україна звелася на ноги. В 91-му поставила крапку в історії імперії. А нині - протистоїть спробам відродити цю імперію і впевнено захищає рубежі свободи, свободи власної, свободи Європи", - зазначив П.Порошенко.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що збереження України є святим обов’язком у пам’ять про закатованих голодом українців.