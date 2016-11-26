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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина противостоит попыткам возродить империю и защищает рубежи свободы - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 10746 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. После десятилетий уничтожения Украина поднялась на ноги, она противостоит попыткам возродить империю и защищает рубежи свободы. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время чествования памяти жерт голодоморов, передает корреспондент УНН.

Украина противостоит попыткам возродить империю и защищает рубежи свободы - П.Порошенко

"Тридцать второй и тридцать третий сломили нас, но не сломали. После десятилетий уничтожения Украина поднялась на ноги. В 91-м поставила точку в истории империи. А сейчас - противостоит попыткам возродить эту империю и уверенно защищает рубежи свободы, свободы собственной, свободы Европы", - отметил П.Порошенко.

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