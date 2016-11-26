Украина противостоит попыткам возродить империю и защищает рубежи свободы - П.Порошенко

"Тридцать второй и тридцать третий сломили нас, но не сломали. После десятилетий уничтожения Украина поднялась на ноги. В 91-м поставила точку в истории империи. А сейчас - противостоит попыткам возродить эту империю и уверенно защищает рубежи свободы, свободы собственной, свободы Европы", - отметил П.Порошенко.