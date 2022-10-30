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Україна просить Білий дім посилити тиск на Ізраїль – посол

Україна просить Білий дім посилити тиск на Ізраїль – посол

Київ • УНН

 • 276652 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Україна просить Білий дім посилити тиск на Ізраїль, щоб він надав військову допомогу. Таку заяву опубліковано виданням The Hill з посиланням на українського посла Євгена Корнійчука, передає УНН.

Цитата

«Україна хоче, щоб адміністрація Байдена посилила тиск на Ізраїль, який засудив вторгнення президента росії володимира путіна і доставив Києву гуманітарну допомогу, але утримався від пропозиції зброї», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що офіційні особи в Києві сподіваються, що надання Тегераном безпілотників-смертників росії призведе до зміни позиції Ізраїлю. Вони особливо наполягають на допомозі Ізраїлю у створенні засобів протиповітряної оборони, які забезпечили б захист від іранських безпілотників. І вони ясно дають зрозуміти, що адміністрація Байдена повинна зіграти свою роль у кампанії тиску на Ізраїль.

«Американці — єдина країна, яку слухає Ізраїль» — сказав посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук у телефонній розмові з The Hill.

Корнійчук сказав, що останніми тижнями відносини з Ізраїлем просунулися вперед «щодо деяких технічних питань, пов'язаних з обороною» включно з передовою системою попередження, що допомагає попереджати цивільне населення про наближення ракетних атак з боку росії.

«Це позитивна подія, і ми, звичайно ж, очікуємо більшого від Ізраїлю», — сказав він.

Доповнення

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що задоволений якістю діалогу, яка була досягнута останнім часом у співпраці України та Ізраїлю.

Видання New York Times повідомляло, що Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які будуть корисні для ураження іранських безпілотників.

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