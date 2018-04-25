Україна продовжила падіння в рейтингу виробників сталі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У березні 2018 року Україна наростила виробництво сталі на 4,7% тонн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак це не дозволило їй утримати позицію в рейтингу і вона опустилася на 14-е місце з 12-го, яке було в лютому. Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), передає УНН.
Так, згідно з даними асоціації в березні 2018 року Україна наростила виробництво сталі на 4,7% — до 1,711 млн тонн, в порівнянні з березнем 2017 року.
Відзначимо, в березні зафіксовано зростання виплавки сталі в порівнянні з березнем 2017 року у більшості країн першої десятки, крім Росії, де зафіксовано падіння на 10%.
До першої десятки увійшли: Китай, Індія, Японія, США, Південна Корея, Росія, Німеччина, Туреччина, Бразилія та Іран.
Далі йдуть Італія, Тайвань (КНР), Мексика і Україна.
У цілому в березні 2018 року 64 країни виробили 148,330 млн тонн сталі, що на 4% більше, ніж в березні 2017 року.
Нагадаємо, обсяг експорту чорних металів з України в I кварталі 2018 року по порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшився на 6,3%, а надходження від реалізації металопродукції збільшилися майже 22,6%.