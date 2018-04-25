Україна продовжила падіння в рейтингу виробників сталі

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У березні 2018 року Україна наростила виробництво сталі на 4,7% тонн в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Однак це не дозволило їй утримати позицію в рейтингу і вона опустилася на 14-е місце з 12-го, яке було в лютому. Про це свідчать дані Всесвітньої асоціації виробників сталі (Worldsteel), передає УНН.