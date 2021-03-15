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Україна приєдналась до Глобального партнерства з біоенергетики

Україна приєдналась до Глобального партнерства з біоенергетики

Київ • УНН

 • 17225 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Українська платформа Global 100% Renewable Energy Ukraine приєдналася в якості Спостерігача до Глобального партнерства з біоенергетики (GBEP), стратегічним партнером якого є Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO). Про це повідомив у Києві під час круглого столу “Український агросектор в умовах Європейського зеленого курсу: виклики та можливості” координатор ФАО зі зв’язків із урядом та донорами в Україні Міхаїл Малков.

Цитата

Вітаючи команду платформи Global 100% Renewable Energy Ukraine та Голову правління організації Олександра Домбровського, він зазначив: “З великою радістю хочу повідомити про те, що платформа Global 100% Renewable Energy Ukraine була прийнята в якості Спостерігача до Глобального партнерства з біоенергетики, й відтепер представлятиме Україну в Партнерстві. Це засвідчує визнання потенціалу біоенергетики України, і тепер, завдяки участі Global 100% Renewable Energy Ukraine у GBEP, Україна матиме можливість міжнародної інтеграції для розвитку біоенергетики”.

Деталі

Основні цілі Партнерства: організація, координація та імплементація цільових міжнародних досліджень, діяльність з розвитку, комерційна діяльність, пов‘язана з виробництвом, поставками, конверсією та використанням біомаси в енергетиці.

Глобальне партнерство з біоенергетики фокусується на 3 стратегічних сферах: сталий розвиток, зміни клімату та енергетична безпека.

Олександр Домбровський зазначив, що участь України в Глобальному партнерстві з біоенергетики особливо важлива з точки зору синергії аграрних інновацій та відновлювальної енергетики, що дасть реальний шанс українському аграрному сектору для скорочення вуглецевого сліду продукції та адаптації до вимог Європейського зеленого курсу. Саме ці питання і стали одними з основних під час дискусії на круглому столі “Український агросектор в умовах Європейського зеленого курсу: виклики та можливості”, що відбувся 12 березня 2021 у м. Києві.

Організаторами круглого столу виступили Українська асоціація бізнесу і торгівлі UBTA, ГС Global 100% Global 100% Renewable Energy Ukraine Ukraine та Міжнародний інститут менеджменту.

Голова Правління Global 100% Global 100% Renewable Energy Ukraine Олександр Домбровський також відзначив, що це велика честь та водночас відповідальність для платформи бути представником України в GBEP: “Ми вважаємо місію GBEP дуже важливою та поділяємо погляди Партнерства щодо того, що подальший розвиток біоенергетики може суттєво вплинути на декарбонізацію, вирішення кліматичних викликів, продовольчу безпеку та сталий розвиток в цілому. Україна має надзвичайний аграрний потенціал та ресурси, саме тому галузь біоенергетики є дуже перспективною”.

Доповнення

Global 100% Renewable Energy Ukraine — найбільше громадське об’єднання асоціацій, компаній, експертів та відповідальних політиків разом з громадянським суспільством, основна позиція якого полягає в необхідності 100%-го переходу на відновлювані джерела енергії. Залучення української платформи до біоенергетичного партнерства глобального масштабу — істотний крок вперед як для Global 100% Renewable Energy Ukraine, так і для галузі біоенергетики України в цілому.

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