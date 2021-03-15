Украина присоединилась к Глобальному партнерству по биоэнергетике

Цитата

Приветствуя команду платформы Global 100% Renewable Energy Ukraine и Председателя правления организации Александра Домбровского, он отметил: “С большой радостью хочу сообщить о том, что платформа Global 100% Renewable Energy Ukraine была принята в качестве Наблюдателя в Глобальное партнерство по биоэнергетике, и отныне будет представлять Украину в Партнерстве. Это говорит о признании потенциала биоэнергетики Украины, и теперь, благодаря участию Global 100% Renewable Energy Ukraine в GBEP, Украина будет иметь возможность международной интеграции для развития биоэнергетики”.

Детали

Основные цели партнерства: организация, координация и имплементация целевых международных исследований, деятельность по развитию, коммерческая деятельность, связанная с производством, поставками, конверсией и использованием биомассы в энергетике.

Глобальное партнерство по биоэнергетике фокусируется на 3 стратегических сферах: устойчивое развитие, изменения климата и энергетическая безопасность.

Александр Домбровский отметил, что участие Украины в Глобальном партнерстве по биоэнергетике особенно важно с точки зрения синергии аграрных инноваций и возобновляемой энергетики, что даст реальный шанс украинскому аграрному сектору для сокращения углеродного следа продукции и адаптации к требованиям Европейского зеленого курса. Именно эти вопросы и стали одними из основных в ходе дискуссии на круглом столе “Украинский агросектор в условиях Европейского зеленого курса: вызовы и возможности”, который состоялся 12 марта 2021 в г. Киеве.

Организаторами круглого стола выступили Украинская ассоциация бизнеса и торговли UBTA, ГС Global 100% Global 100% Renewable Energy Ukraine Ukraine и Международный институт менеджмента.

Председатель Правления Global 100% Global 100% Renewable Energy Ukraine Александр Домбровский также отметил, что это большая честь и одновременно ответственность для платформы быть представителем Украины в GBEP: “Мы считаем миссию GBEP очень важной и разделяем взгляды Партнерства о том, что дальнейшее развитие биоэнергетики может существенно повлиять на декарбонизацию, решение климатических вызовов, продовольственную безопасность и устойчивое развитие в целом. Украина имеет чрезвычайный аграрный потенциал и ресурсы, поэтому отрасль биоэнергетики является очень перспективной”.

Дополнение

Global 100% Renewable Energy Ukraine — самое большое общественное объединение ассоциаций, компаний, экспертов и ответственных политиков вместе с гражданским обществом, основная позиция которого заключается в необходимости 100%-го перехода на возобновляемые источники энергии. Привлечение украинской платформы к биоэнергетическому партнерству глобального масштаба — существенный шаг вперед как для Global 100% Renewable Energy Ukraine, так и для отрасли биоэнергетики Украины в целом.