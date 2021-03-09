Україна приєдналась до чергової програми ООН: що це дає

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"Участь у такій програмі ООН допоможе Україні розробити всебічну національну політику щодо розвитку науки, технологій та інновацій. Підготовка політики відбуватиметься за допомогою багатостороннього аналізу фактичних даних та базуватиметься на підході смарт-спеціалізацій Єврокомісії. Це дозволить зробити політику максимально реальною для впровадження у майбутньому", - зазначають у віце-прем’єра.

Деталі

За інформацією пресслужби, пілотна програма ООН має стартувати в Україні у березні 2021 року.

"В Україні працює багато талановитих науковців, розробки яких мають використовуватися для розвитку національної економіки та бути внеском у майбутнє наступних поколінь. Українці також можуть поділитись своїми напрацюваннями із закордонними колегами, чому сприятиме участь України у Глобальній пілотній програмі ООН. Така синергія зусиль стане імпульсом до зростання економіки після COVID-19, а також сприятиме реалізації курсу на зелену трансформацію", – зазначила віцепрем’єр-міністерка Ольга Стефанішина.

Партнерами України для участі в Глобальній пілотній програмі ООН є Спільний дослідницький центр Європейської Комісії (JRC) та Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО).

Зокрема, при реалізації Глобальної пілотної програми ООН в Україні братиметься до уваги вже наявний досвід України у співпраці зі Спільним дослідницьким центром Єврокомісії щодо впровадження смарт-спеціалізацій у регіонах, а також враховуватиметься підхід ЮНІДО у сфері зеленої трансформації промисловості.

Довідково

Згідно з порядком денним та програмою дій з досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), ухваленої в 2015 році в Аддис-Абебі, наука, технології та інновації (НТІ) є одними з ключових засобів для досягнення ЦСР. Для практичної реалізації цього підходу, ООН на глобальному рівні було створено Механізм сприяння технологіям та Міжвідомчу Цільову групу ООН з НТІ для ЦСР, яка у 2018 році започаткувала Глобальну пілотну програму з НТІ для дорожніх карт ЦСР. Ключові агенції та інституції ООН, включаючи Департамент з економічних та соціальних питань ООН, ЮНІДО, ЮНЕСКО, ЮНКТАД та Спільний дослідницький центр Європейської Комісії (JRC), беруть участь у проєкті та діляться своїми методологіями НТІ для ЦСР.

Що було раніше

Як повідомляв УНН, Україна перша серед держав-членів Організації Об’єднаних Націй, своєчасно та у повному обсязі сплатила у 2021 році свій статутний внесок до регулярного бюджету ООН — понад півтора мільйона доларів.