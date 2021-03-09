Украина присоединилась к очередной программе ООН: что это дает

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Украина присоединилась к Глобальной пилотной программе ООН, направленной на поддержку стран в разработке дорожных карт по достижению Целей устойчивого развития с помощью науки, технологий и инноваций. Это поможет государству разработать всестороннюю национальную политику по развитию науки, технологий и инноваций, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Цитата:

"Участие в такой программе ООН поможет Украине разработать всестороннюю национальную политику по развитию науки, технологий и инноваций. Подготовка политики будет происходить с помощью многостороннего анализа фактических данных и базироваться на подходе смарт-специализаций Еврокомиссии. Это позволит сделать политику максимально реальной для внедрения в будущем", - отмечают у вице-премьера.

Детали

По информации пресс-службы, пилотная программа ООН должна стартовать в Украине в марте 2021 года.

"В Украине работает много талантливых ученых, разработки которых должны использоваться для развития национальной экономики и быть вкладом в будущее следующих поколений. Украинцы также могут поделиться своими наработками с зарубежными коллегами, чему будет способствовать участие Украины в Глобальной пилотной программе ООН. Такая синергия усилий станет импульсом к росту экономики после COVID-19, а также будет способствовать реализации курса на зеленую трансформацию", - отметила вице-премьер-министер Ольга Стефанишина.

Партнерами Украины для участия в Глобальной пилотной программе ООН является Общий исследовательский центр Европейской Комиссии (JRC) и Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).

В частности, при реализации Глобальной пилотной программы ООН в Украине будет учитываться уже имеющийся опыт Украины в сотрудничестве с Общим исследовательским центром Еврокомиссии по внедрению смарт-специализаций в регионах, а также будет учитываться подход ЮНИДО в области зеленой трансформации промышленности.

Справка

Согласно повестке дня и программе действий по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР), принятой в 2015 году в Аддис-Абебе, наука, технологии и инновации (НТИ) являются одними из ключевых средств для достижения ЦУР. Для практической реализации этого подхода ООН на глобальном уровне были созданы Механизм содействия технологиям и Межведомственная Целевая группа ООН по НТИ для ЦУР, которая в 2018 году начала Глобальную пилотную программу по НТИ для дорожных карт ЦУР. Ключевые агентства и институты ООН, включая Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН, ЮНИДО, ЮНЕСКО, ЮНКТАД и Общий исследовательский центр Европейской Комиссии (JRC), участвуют в проектах и делятся своими методологиями НТИ для ЦСР.

Что было раньше

Как сообщал УНН, Украина первая среди государств-членов Организации Объединенных Наций, своевременно и в полном объеме оплатила в 2021 году свой уставный взнос в регулярный бюджет ООН - более полутора миллионов долларов.

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