Україна припинить участь в координаційних органах СНД – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ України Павлу Клімкіну протягом тижня внести пропозицію про відкликання всіх представників України з координаційних органів СНД. Про це під час засідання РНБО заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
"Прошу, Павле Анатолійовичу (Клімкін - ред.), найближчим часом, протягом тижня, внести мені пропозицію про відкликання всіх наших представників з Мінську, з координаційних органів СНД. В умовах, коли дії координуються країною-агресором нам там немає що робити", - заявив Порошенко.
Президент підкреслив, що Україна більше не буде брати участі в жодних координаційних органах СНД.
"Україна не була ніколи членом СНД, тому не можемо вийти з того, куди ми ніколи не входили, але ми припиняємо участь в координаційних органах СНД, і МЗС проаналізувало, проінформувало уряд щодо доцільності перебування у складі тих чи інших угод, ми будемо дуже ретельно опрацьовувати ці позиції. Але Україна не буде більше брати участь в жодних координаційних органах СНД", - заявив П.Порошенко.
Нагадаємо, раніше Президент Петро Порошенко закликав денонсувати окремі договори між членами СНД, залишивши ті, які прагматично необхідні Україні.