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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина прекратит участие в координационных органах СНГ - Порошенко

Киев • УНН

 • 10252 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поручил министру иностранных дел Украины Павлу Климкину в течение недели внести предложение об отзыве всех представителей Украины из координационных органов СНГ. Об этом во время заседания СНБО заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Украина прекратит участие в координационных органах СНГ - Порошенко

"Прошу, Павел Анатольевич (Климкин - ред.), в ближайшее время, в течение недели, внести мне предложение об отзыве всех наших представителей из Минска, из координационных органов СНГ. В условиях, когда действия координируются страной-агрессором, нам там нечего делать", - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что Украина больше не будет участвовать ни в каких координационных органах СНГ.

"Украина не была никогда членом СНГ, поэтому не можем выйти из того, куда мы никогда не входили, но мы прекращаем участие в координационных органах СНГ, и МИД проанализировало, проинформировало правительство о целесообразности пребывания в составе тех или иных сделок, мы будем очень тщательно обрабатывать эти позиции. Но Украина не будет больше участвовать ни в каких координационных органах СНГ", - заявил П.Порошенко.

Напомним, ранее Президент Петр Порошенко призывал денонсировать отдельные договоры между членами СНГ, оставив те, которые прагматично необходимы Украине.

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