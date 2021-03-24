Україна повідомила США про неналежне технічне розслідування авіакатастрофи в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Технічне розслідування збиття літака МАУ в небі над Тегераном не було проведене належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін під час розмови зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань Ірану Робертом Маллі, пише УНН із посиланням на пресслужбу МЗС.
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"Технічне розслідування не було проведене належним чином і, відповідно, звіт не відображає низку важливих фактів. Заступник міністра вказав на важливість забезпечення неупередженого судочинства як частини обов’язку Ірану перед жертвами цієї трагедії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
24 березня відбулася телефонна розмова заступника міністра закордонних справ України Євгенія Єніна зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань Ірану Робертом Маллі.
Під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуації "навколо оприлюдненого Іраном остаточного звіту про розслідування безпекових аспектів збиття рейсу 752 Міжнародних авіаліній України".
Роберт Маллі висловив солідарність з родинами та близькими жертв катастрофи, засвідчив готовність залучити необхідну підтримку компетентних органів США для притягнення Ірану до відповідальності за збиття українського літака.
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Довідка
Рейс PS752 Тегеран — Київ (літак Boeing 737-800) Міжнародних авіаліній України зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня 2020 року. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану. Іранські війська 11 січня 2020 року заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”.