Украина сообщила США о ненадлежащем техническом расследовании авиакатастрофы в Иране

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Техническое расследование сбивания самолета МАУ в небе над Тегераном не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин во время разговора со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Ирана Робертом Малли, пишет УНН.

Цитата

"Техническое расследование не было проведено должным образом и, соответственно, отчет не отражает ряд важных фактов. Заместитель министра отметил важность обеспечения беспристрастного судопроизводства как части долга Ирана перед жертвами этой трагедии", - говорится в сообщении.

Детали

24 марта состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Украины Евгения Енина со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Ирана Робертом Малли.

Во время встречи стороны обсудили текущую ситуации "вокруг обнародованного Ираном окончательного отчета о расследовании безопасности аспектов сбивания рейса 752 Международных авиалиний Украины".

Роберт Малли выразил солидарность с семьями и близкими жертв катастрофы, подтвердил готовность привлечь необходимую поддержку компетентных органов США для привлечения Ирана к ответственности за сбивание украинского самолета.

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Справка

Рейс PS752 Тегеран - Киев (самолет Boeing 737-800) Международных авиалиний Украины потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января 2020 года. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана. Иранские войска 11 января 2020 года заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "враждебную цель".

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