Україна потрапила в четвертий кошик перед жеребкуванням на Євробаскет-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. ФІБА оголосила склад кошиків для жеребкування фінальної частини Євробаскету-2022, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Що відомо
Збірна України потрапила до четвертого кошика, де також представлені збірні Німеччини, Фінляндії та Грузії.
Склад інших кошиків набув такого вигляду:
Перший кошик: Іспанія, Сербія, Греція, Франція
Другий: Литва, Росія, Італія, Чехія
Третій Польща, Хорватія, Туреччина, Словенія
П’ятий: Бельгія, Угорщина, Ізраїль, Велика Британія
Шостий: Боснія та Герцеговина, Нідерланди, Естонія і Болгарія.
Деталі
Господарями матчів чемпіонату Європи стануть чотири країни — Німеччина, Грузія, Італія та Чехія. Таким чином, українська збірна зіграє або в Італії, або в Чехії.
Відзначимо, що розподіл команд по кошиках проходив згідно з офіційним рейтингом ФІБА.
Примітно, що жеребкування Євробаскету-2022 відбудеться 29 квітня в Берліні, о 14:00. Чемпіонат Європи пройде з 1 по 18 вересня 2022 року.
Варто нагадати
За підсумками кваліфікації збірна України посіла перше місце в групі, випередивши з 4 перемогами в 6 матчах команди Словенії, Угорщини та Австрії.