Украина попала в четвертую корзину перед жеребьевкой на Евробаскет-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. ФИБА объявила состав корзин для жеребьевки финальной части Евробаскета-2022, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Что известно
Сборная Украины попала в четвертую корзины, где также представлены сборные Германии, Финляндии и Грузии.
Состав других корзин приобрел следующий вид:
Первая корзина: Испания, Сербия, Греция, Франция
Вторая: Литва, Россия, Италия, Чехия
Третяя Польша, Хорватия, Турция, Словения
Пятая: Бельгия, Венгрия, Израиль, Великобритания
Шестая: Босния и Герцеговина, Нидерланды, Эстония и Болгария.
Детали
Хозяевами матчей чемпионата Европы станут четыре страны — Германия, Грузия, Италия и Чехия. Таким образом, украинская сборная сыграет или в Италии, или в Чехии.
Отметим, что распределение команд по корзинам проходил согласно официальным рейтингом ФИБА.
Примечательно, что жеребьевка Евробаскета-2022 состоится 29 апреля в Берлине, в 14:00. Чемпионат Европы пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.
Стоит напомнить
По итогам квалификации сборная Украины заняла первое место в группе, опередив с 4 победами в 6 матчах команды Словении, Венгрии и Австрии.