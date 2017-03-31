Україна планує судитися з авіакомпанією РФ, яка літає в Крим - Ю.Луценко (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Україна планує подати позов проти російської авіакомпанії, яка літає в Крим, на суму 5 млн грн. Про це на брифінгу заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
“Ми зараз плануємо виставити (позов — ред.) російській авіакомпанії, яка не платить відповідні платежі, використовуючи наш простір, і приземляється на території Криму”, — сказав Ю.Луценко.
За його словами, сума позову становить 5 млн грн.
Як повідомляв УНН, 25 листопада 2015 року уряд прийняв рішення заборонити польоти через український повітряний простір для всіх без винятку російських авіакомпаній з 00:00 26 листопада.