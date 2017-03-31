Украина планирует судиться с авиакомпанией РФ, которая летает в Крым - Ю.Луценко (дополнено)

“Мы сейчас планируем выставить (иск — ред.) российской авиакомпании, которая не платит соответствующие платежи, используя наше пространство, и приземляется на территории Крыма”, — сказал Ю.Луценко.

По его словам, сумма иска составляет 5 млн грн.

Как сообщал УНН, 25 ноября 2015 года правительство приняло решение запретить полеты через украинское воздушное пространство для всех без исключения российских авиакомпаний с 00:00 26 ноября.