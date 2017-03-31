Украина планирует судиться с авиакомпанией РФ, которая летает в Крым - Ю.Луценко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина планирует подать иск против российской авиакомпании, которая летает в Крым, на сумму 5 млн грн. Об этом на брифинге заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
“Мы сейчас планируем выставить (иск — ред.) российской авиакомпании, которая не платит соответствующие платежи, используя наше пространство, и приземляется на территории Крыма”, — сказал Ю.Луценко.
По его словам, сумма иска составляет 5 млн грн.
Как сообщал УНН, 25 ноября 2015 года правительство приняло решение запретить полеты через украинское воздушное пространство для всех без исключения российских авиакомпаний с 00:00 26 ноября.