Україна перейде на літній час 25 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. З 25 березня в Україні запроваджується літній час, у ніч з суботи на неділю годинникову стрілку потрібно перевести на одну годину вперед. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.
"25 березня 2018 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час. У ніч з суботи на неділю годинникову стрілку потрібно перевести на 1 (одну) годину вперед", - йдеться у повідомленні.
Додамо, з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, раніше уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.
Нагадаємо, весни, на яку чекають українці, поки не видно. Лише з початку наступного тижня очікується невелика плюсова температура.