Україна перейде на літній час 25 березня

"25 березня 2018 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час. У ніч з суботи на неділю годинникову стрілку потрібно перевести на 1 (одну) годину вперед", - йдеться у повідомленні.

Додамо, з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, раніше уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Нагадаємо, весни, на яку чекають українці, поки не видно. Лише з початку наступного тижня очікується невелика плюсова температура.