Україна отримала від ЄС чіткі запевнення щодо траншу у 600 млн євро - К.Єлісєєв

"Україна у Брюсселі отримала чіткі запевнення щодо наступного траншу розміром 600 млн євро", - цитує К.Єлісєєва прес-служба АП у Twitter.

Крім того, в АП підтвердили, що під час саміту Україна-ЄС напередодні було домовлено про надання Києву 15 млн євро допомоги на боротьбу з корупцією та 104 млн євро - на впровадження адмінреформи.