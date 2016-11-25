Україна отримала від ЄС чіткі запевнення щодо траншу у 600 млн євро - К.Єлісєєв
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Україна отримала від Європейського Союзу чіткі запевнення щодо наступного траншу макрофінансової допомоги Києву обсягом 600 млн євро. Про це повідомив заступник голови Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв під час брифінгу, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Україна у Брюсселі отримала чіткі запевнення щодо наступного траншу розміром 600 млн євро", - цитує К.Єлісєєва прес-служба АП у Twitter.
Крім того, в АП підтвердили, що під час саміту Україна-ЄС напередодні було домовлено про надання Києву 15 млн євро допомоги на боротьбу з корупцією та 104 млн євро - на впровадження адмінреформи.