Украина получила от ЕС четкие заверения относительно транша в 600 млн евро - К.Елисеев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Украина получила от Европейского Союза четкие заверения о следующем транше макрофинансовой помощи Киеву объемом 600 млн евро. Об этом сообщил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев на брифинге, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Украина в Брюсселе получила четкие заверения относительно следующего транша в размере 600 млн евро", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.
Кроме того, в АП подтвердили, что во время саммита Украина-ЕС накануне была достигнута договоренность о предоставлении Киеву 15 млн евро помощи на борьбу с коррупцией и 104 млн евро - на внедрение админреформы.