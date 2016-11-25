Украина получила от ЕС четкие заверения относительно транша в 600 млн евро - К.Елисеев

"Украина в Брюсселе получила четкие заверения относительно следующего транша в размере 600 млн евро", - цитирует К.Елисеева пресс-служба АП в Twitter.

Кроме того, в АП подтвердили, что во время саммита Украина-ЕС накануне была достигнута договоренность о предоставлении Киеву 15 млн евро помощи на борьбу с коррупцией и 104 млн евро - на внедрение админреформы.