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Україна отримала близько 157 тисяч доз вакцини проти поліомієліту - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Сьогодні, 20 червня, до України було доставлено приблизно 157 тисяч доз вакцини проти поліомієліту. Ці вакцини будуть розподілені між областями для проведення рутинної вакцинації. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я, пише УНН.

Україна отримала близько 157 тисяч доз вакцини проти поліомієліту - МОЗ

Деталі

Доставку 156 960 доз інактивованої поліомієлітної вакцини (ІПВ) здійснила організація ЮНІСЕФ в рамках підтримки Національної програми імунізації в Україні. Ця поставка поліомієлітної вакцини була здійснена в рамках Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту (ГІЛП).

Заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін зазначив, що "єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту – це вакцинація".

Цитата

"Україна належним чином відреагувала на спалах поліомієліту наприкінці 2021 року і попри виклики воєнного часу забезпечила необхідний контроль за поліомієлітом та додаткові заходи з вакцинації. Але загроза поширення поліомієліту залишається і навіть посилилася через війну, оскільки ще щонайменше 144 тисячі щеплень не вдалось зробити в рамках кампанії форсованої імунізації з вакцинації дітей проти поліомієліту ІПВ", - зазначив Кузін.

Довідка

Поліомієліт - це вірусне захворювання, яке спричиняє запалення мозкового паралітичного центру, а також викликає параліч, зокрема у дітей. Цей вірус передається в основному через контакт зі збрудненими речовинами, їжею або водою, а також через крапельковий шлях, коли хвора людина кашляє або чхає. 

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