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Украина получила около 157 тысяч доз вакцины против полиомиелита - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Сегодня, 20 июня, в Украину было доставлено примерно 157 тысяч доз вакцины против полиомиелита. Эти вакцины будут распределены между областями для проведения рутинной вакцинации. Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения, пишет УНН.

Украина получила около 157 тысяч доз вакцины против полиомиелита - Минздрав

Детали

Доставку 156 960 доз инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) осуществила организация ЮНИСЕФ в рамках поддержки Национальной программы иммунизации в Украине. Эта поставка полиомиелитной вакцины была осуществлена в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ГИЛП).

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что "единственный надежный способ предотвратить полиомиелит – это вакцинация".

Цитата

"Украина должным образом отреагировала на вспышку полиомиелита в конце 2021 года и, несмотря на вызовы военного времени, обеспечила необходимый контроль за полиомиелитом и дополнительные меры по вакцинации. Но угроза распространения полиомиелита остается и даже усилилась из-за войны, поскольку еще по меньшей мере 144 тысячи прививок не удалось сделать в рамках кампании форсированной иммунизации по вакцинации детей против полиомиелита ИПВ", - отметил Кузин.

Справка

Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое вызывает воспаление мозгового паралитического центра, а также вызывает паралич, в частности у детей. Этот вирус передается в основном через контакт с загрязненными веществами, пищей или водой, а также через капельный путь, когда больной человек кашляет или чихает. 

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