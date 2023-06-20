Украина получила около 157 тысяч доз вакцины против полиомиелита - Минздрав

Детали

Доставку 156 960 доз инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ) осуществила организация ЮНИСЕФ в рамках поддержки Национальной программы иммунизации в Украине. Эта поставка полиомиелитной вакцины была осуществлена в рамках Глобальной инициативы по ликвидации полиомиелита (ГИЛП).

Заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин отметил, что "единственный надежный способ предотвратить полиомиелит – это вакцинация".

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"Украина должным образом отреагировала на вспышку полиомиелита в конце 2021 года и, несмотря на вызовы военного времени, обеспечила необходимый контроль за полиомиелитом и дополнительные меры по вакцинации. Но угроза распространения полиомиелита остается и даже усилилась из-за войны, поскольку еще по меньшей мере 144 тысячи прививок не удалось сделать в рамках кампании форсированной иммунизации по вакцинации детей против полиомиелита ИПВ", - отметил Кузин.

Справка

Полиомиелит - это вирусное заболевание, которое вызывает воспаление мозгового паралитического центра, а также вызывает паралич, в частности у детей. Этот вирус передается в основном через контакт с загрязненными веществами, пищей или водой, а также через капельный путь, когда больной человек кашляет или чихает.

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