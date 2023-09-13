Україна очікує подальшу підтрумку від Словаччини, зокрема в енергетиці - Шмигаль

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Прем'єр-міністри говорили про експорт української аграрної продукції. Зокрема, за словами Шмигаля, Україна працює спільно з Європейською комісією над розв’язанням цього питання і також буде вдячна Словаччині за сприяння в знятті всіх обмежень на експорт українського зерна.

У питання прикордонної інфраструктури Денис Шмигаль запропонував Людовіту Одору разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні, що сприятиме зміцненню нашої економічної співпраці.

Щодо питання енергетики, то українські й словацькі оператори працюють у тісній взаємодії. Тож Україна розраховує на підтримку Словаччини взимку в частині імпорту електроенергії.

В оборонній сфері, як зазначив Шмигаль, Україна цінує надану підтримку й очікує на посилення співробітництва в цьому напрямку.

Нагадаємо

Начальник Генерального штабу ЗС Словаччини Даніель Змеко відвідав Україну на початку серпня, з ним провів зустріч Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сторони обговорили потреби України в озброєнні та навчання українських пілотів на винищувачах F-16.