Україна очікує подальшу підтрумку від Словаччини, зокрема в енергетиці - Шмигаль
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів розмову зі своїм словацьким колегою Людовітом Одором. Урядовці обговорили подальшу співпрацю та взаємодію, зокрема у сфері енергетики. Про це пише УНН з посиланням на Telegram українського представника уряду.
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Прем'єр-міністри говорили про експорт української аграрної продукції. Зокрема, за словами Шмигаля, Україна працює спільно з Європейською комісією над розв’язанням цього питання і також буде вдячна Словаччині за сприяння в знятті всіх обмежень на експорт українського зерна.
У питання прикордонної інфраструктури Денис Шмигаль запропонував Людовіту Одору разом реалізовувати проєкти розвитку пунктів пропуску на спільному кордоні, що сприятиме зміцненню нашої економічної співпраці.
Щодо питання енергетики, то українські й словацькі оператори працюють у тісній взаємодії. Тож Україна розраховує на підтримку Словаччини взимку в частині імпорту електроенергії.
В оборонній сфері, як зазначив Шмигаль, Україна цінує надану підтримку й очікує на посилення співробітництва в цьому напрямку.
Нагадаємо
Начальник Генерального штабу ЗС Словаччини Даніель Змеко відвідав Україну на початку серпня, з ним провів зустріч Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, сторони обговорили потреби України в озброєнні та навчання українських пілотів на винищувачах F-16.