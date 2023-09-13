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Украина ожидает дальнейшую поддержку от Словакии, в частности в энергетике - Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 сентября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел разговор со своим словацким коллегой Людовитом Одором. Чиновники обсудили дальнейшее сотрудничество и взаимодействие, в частности в сфере энергетики. Об этом пишет УНН со ссылкой на Telegram украинского представителя правительства.

Детали

Премьер-министры говорили об экспорте украинской аграрной продукции. В частности, по словам Шмыгаля, Украина работает совместно с Европейской комиссией над решением этого вопроса и также будет благодарна Словакии за содействие в снятии всех ограничений на экспорт украинского зерна.

В вопросе пограничной инфраструктуры Денис Шмыгаль предложил Людовиту Одору вместе реализовывать проекты развития пунктов пропуска на общей границе, что будет способствовать укреплению нашего экономического сотрудничества.

Что касается вопроса энергетики, то украинские и словацкие операторы работают в тесном взаимодействии. Поэтому Украина рассчитывает на поддержку Словакии зимой в части импорта электроэнергии.

В оборонной сфере, как отметил Шмыгаль, Украина ценит оказанную поддержку и ожидает усиления сотрудничества в этом направлении.

Напомним

Начальник Генерального штаба ВС Словакии Даниэль Змеко посетил Украину в начале августа, с ним провел встречу Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, стороны обсудили потребности Украины в вооружении и обучение украинских пилотов на истребителях F-16.

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