Україна наростила імпорт курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. У минулому році імпорт м'яса птиці до України зріс на 42% - до 118 тис. тонн. Про це у коментарі УНН розповів виконавчий директор Асоціації “Союз птахівників України” Сергій Карпенко.
“За перший квартал цього року імпорт збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 26% і становив 30,8 тис. тонн. Весь обсяг імпортного м’яса птиці ввозиться із країн ЄС. Левова частка (майже 70%), від загального обсягу, імпортується в Україну з Польщі”, — додав Карпенко.
Експерт пояснив, що минулорічний ріст імпорту напряму був пов’язаний з подорожчанням м’яса птиці на внутрішньому ринку, яке спостерігалося в другій половині року.
“Коливання українських і європейських цін з кінця 2017 року були незначними і не могли впливати на обсяги імпорту. Лише в березні ціни на м’ясо птиці в країнах ЄС пішли вгору, однак укріплення курсу гривні, яке спостерігалося протягом останніх місяців, дає можливості для подальшого зростання імпорту”, — зазначив експерт.
За його словами, ситуацію можна змінити, якшо вітчизняні компанії збільшать обсяги виробництва продукції.
“Значне нарощування виробництва забезпечить додатковими обсягами продукції як внутрішній ринок, так і постійний ріст експорту, а також сприятиме стабілізації внутрішніх цін”, — сказав він.
Раніше в МінАПК повідомляли, що у 2018 році помітно зріс експорт м’яса птиці — на 29 млн доларів та яєць — на 11,4 млн дол.
Зберегти стабільні ціни при зростанні експорту виробники зможуть завдяки державним програмам підтримки АПК, розповів економічний експерт Павло Мороз.
“Експорт м’яса зараз зростає високими темпами. І цей темп недоречно збавляти країні, яка з кожним місяцем накопичує багатомільярдні борги. Але і формувати дефіцитний внутрішній ринок небезпечно, це відразу позначиться на споживачах ціновим шоком. У такому випадку держава повинна стимулювати виробників збільшувати обсяги продукції шляхом розширення виробництв.
Безумовно, під час економічної кризи бажаючих вкладати кошти у виробництво — небагато. Але для цього запущені аграрні дотації, які мають спонукати підприємців будувати та реконструювати тваринні комплекси, збільшуючи поголів’я”, — зазначив він.
Нагадаємо, минулого року значні дотації отримали птахівники, завдяки чому наростили поголів’я на 1,2%, до 197,557 млн голів.