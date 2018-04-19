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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина нарастила импорт курятины

Киев • УНН

 • 14712 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. В прошлом году импорт мяса птицы в Украину вырос на 42% - до 118 тыс. тонн. Об этом в комментарии УНН рассказал исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко.

Украина нарастила импорт курятины

"За первый квартал этого года импорт увеличился, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, на 26% и составил 30,8 тыс. тонн. Весь объем импортного мяса птицы ввозится из стран ЕС. Львиная доля (почти 70%), от общего объема, импортируется в Украину из Польши", - добавил Карпенко.

Эксперт пояснил, что прошлогодний рост импорта напрямую был связан с подорожанием мяса птицы на внутреннем рынке, которое наблюдалось во второй половине года.

"Колебания украинских и европейских цен с конца 2017 года года являлись незначительными и не могли влиять на объемы импорта. Только в марте цены на мясо птицы в странах ЕС пошли вверх, однако укрепление курса гривны, которое наблюдалось в течение последних месяцев, дает возможности для дальнейшего роста импорта", - отметил эксперт.

По его словам, ситуацию можно изменить, ежели отечественные компании увеличат объемы производства продукции.

"Значительное наращивание производства обеспечит дополнительными объемами продукции как внутренний рынок, так и постоянный рост экспорта, а также будет способствовать стабилизации внутренних цен", - сказал он.

Ранее в МинАПК сообщали, что в 2018 году заметно вырос экспорт мяса птицы - на 29 млн долларов и яиц - на 11,4 млн долл.

Сохранить стабильные цены при росте экспорта производители смогут благодаря государственным программам поддержки АПК, рассказал экономический эксперт Павел Мороз.

"Экспорт мяса сейчас растет высокими темпами. И этот темп неуместно сбавлять стране, которая с каждым месяцем накапливает многомиллиардные долги. Но и формировать дефицитный внутренний рынок опасно, это сразу скажется на потребителях ценовым шоком. В таком случае государство должно стимулировать производителей увеличивать объемы продукции путем расширения производств.

Безусловно, во время экономического кризиса желающих вкладывать средства в производство - немного. Но для этого запущены аграрные дотации, которые должны побуждать предпринимателей строить и реконструировать животные комплексы, увеличивая поголовье", - отметил он.

В прошлом году значительные дотации получили птицеводы, благодаря чему нарастили поголовье на 1,2%, до 197,557 млн голов.

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