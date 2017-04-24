Україна накопичила у ПСГ майже 8,29 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 22 квітня зменшився до 8,289 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 16,15 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України газ не закачувався.
При цьому в даних за 22 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,41 млн куб. м, з Польщі - 3,02 млн куб. м, з Угорщини - 7,68 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.