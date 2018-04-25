Україна надіслала РФ ноту через зміни тримання під вартою Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Міністерство закордонних справ України надіслало РФ ноту щодо зміни обставин тримання під вартою українського журналіста Романа Сущенка. Про це речниця МЗС України Мар'яна Беца повідомила у Twitter, передає УНН.
"Надіслали ноту протесту РФ щодо зміни обставин тримання під вартою Сущенка. Очевидний психологічний тиск, зокрема і з огляду на зміну адвоката", - написала Беца.
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Нагадаємо, Роман Сущенко, який незаконно утримується в Російській Федерації, 27 березня на попередніх слуханнях у московському суді не визнав свою провину в повному обсязі.
Р.Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року і звинувачується в шпигунстві. Сам він своєї провини не визнає.
Українському журналісту загрожує до 20 років позбавлення волі.