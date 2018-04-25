Украина направила РФ ноту из-за изменений содержания под стражей Сущенко

"Отправили ноту протеста РФ по изменению обстоятельств содержания под стражей Сущенко. Очевидное психологическое давление, в том числе учитывая изменение адвоката", - написала Беца.

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Напомним, Роман Сущенко, который незаконно содержится в Российской Федерации, 27 марта на предварительных слушаниях в московском суде не признал свою вину в полном объеме.

Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года и обвиняется в шпионаже. Сам он своей вины не признает.

Украинскому журналисту грозит до 20 лет лишения свободы.