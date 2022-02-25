Україна на перших шпальтах світових ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. У п’ятницю, 25 лютого, низка ЗМІ по всьому світу присвятила перші шпальти Україні через напад РФ на її територію. Як газети висвітлюють ситуацію ескалації конфлікту, читайте у матеріалі УНН.
The Sun, Mirror The Guardian The National та багато інших видань присвяти першу шпальту подіям в Україні.
З промовистою першою шпальтою вийшла також російська Новая Газета - Россия. Бомбит. Украину.
Контекст
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі й закликав українських військових здати зброю. На всій території України ввели воєнний стан.