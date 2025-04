Україна на перших шпальтах світових ЗМІ

The Sun, Mirror The Guardian The National та багато інших видань присвяти першу шпальту подіям в Україні.

З промовистою першою шпальтою вийшла також російська Новая Газета - Россия. Бомбит. Украину.





Контекст

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі й закликав українських військових здати зброю. На всій території України ввели воєнний стан.