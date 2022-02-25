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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 14808 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна на перших шпальтах світових ЗМІ

Україна на перших шпальтах світових ЗМІ

Київ • УНН

 • 487922 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. У п’ятницю, 25 лютого, низка ЗМІ по всьому світу присвятила перші шпальти Україні через напад РФ на її територію. Як газети висвітлюють ситуацію ескалації конфлікту, читайте у матеріалі УНН.

The Sun, Mirror The Guardian The National та багато інших видань присвяти першу шпальту подіям в Україні.

З промовистою першою шпальтою вийшла також російська Новая Газета - Россия. Бомбит. Украину.



Контекст

24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін оголосив про початок військової операції на Донбасі й закликав українських військових здати зброю. На всій території України ввели воєнний стан.

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