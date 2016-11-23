Україна може піднятися на 40 позицій у рейтингу легкості ведення бізнесу — Мінекономрозвитку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство економічного розвитку і торгівлі розробило законопроект з дерегуляції, який дозволить піднятися Україні у ретингу легкості ведення бізнесу більше ніж на 40 позицій. Про це сьогодні сказав перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов під час представлення пропозицій з дерегуляції на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Ми розробили законопроект, який дозволить Україні стрибнути в рейтингу легкості ведення бізнесу більше ніж на 40 позицій”, — сказав він.
Зокрема, пояснив М.Нефьодов, йдеться про спрощення реєстрації бізнесу, спрощення процедури реєстрації платниками ПДВ новостворених юросіб, спрощення реєстрації власності, отримання кредитів тощо.
За словами М.Нефьодова, цей законопроект після обговорень з громадськістю, бізнесом, експертним середовищем може буде внесений на розгляд уряду за кілька тижнів.