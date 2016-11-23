Украина может подняться на 40 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса - Минэкономразвития

"Мы разработали законопроект, который позволит Украине прыгнуть в рейтинге легкости ведения бизнеса более чем на 40 позиций", - сказал он.

В частности, пояснил М.Нефедов, речь идет об упрощении регистрации бизнеса, упрощении процедуры регистрации плательщиками НДС вновь созданных юрлиц, упрощении регистрации собственности, получения кредитов и тому подобное.

По словам М.Нефедова, этот законопроект после обсуждений с общественностью, бизнесом, экспертной средой может быть внесен на рассмотрение правительства через несколько недель.