Украина может подняться на 40 позиций в рейтинге легкости ведения бизнеса - Минэкономразвития
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министерство экономического развития и торговли разработало законопроект по дерегуляции, который позволит подняться Украине в ретинг легкости ведения бизнеса более чем на 40 позиций. Об этом сказал первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов во время представления предложений по дерегуляции на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы разработали законопроект, который позволит Украине прыгнуть в рейтинге легкости ведения бизнеса более чем на 40 позиций", - сказал он.
В частности, пояснил М.Нефедов, речь идет об упрощении регистрации бизнеса, упрощении процедуры регистрации плательщиками НДС вновь созданных юрлиц, упрощении регистрации собственности, получения кредитов и тому подобное.
По словам М.Нефедова, этот законопроект после обсуждений с общественностью, бизнесом, экспертной средой может быть внесен на рассмотрение правительства через несколько недель.