Україна мінімально перемогла Японію у другому березневому спарингу

ukru
Ексклюзив
14:20 • 136107 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 134063 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 258085 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 186375 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 277181 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 197241 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 228150 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 241701 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 244745 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 135570 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
2 м/с
62 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 132835 перегляди
У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

У Кремлі заявили, що уже нібито тиждень не бʼють по енергообʼєктах України

26 березня, 10:23 • 109847 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 100903 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 59832 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 91345 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 91345 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 136099 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 258074 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 277168 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 262696 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 59832 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 53896 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 100903 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 132835 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 141824 перегляди
Актуальне
Україна мінімально перемогла Японію у другому березневому спарингу

Україна мінімально перемогла Японію у другому березневому спарингу

Київ • УНН

 • 9581 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. На стадіоні "Моріс Дюфран" в бельгійському Льєжі пройшов товариський поєдинок між збірними України та Японії з футболу, передає кореспондент УНН.

На старті зустрічі Євген Коноплянка відзначився небезпечним, підступним прострілом низом, з яким із труднощами впорався кіпер Кавасамі. Гострий момент виник у нашої збірної на 16-й хвилині. Довга передача Марлоса на фланг знайшла Бєсєдіна. Форвард "Динамо" прострілив, і м'яч від футболіста японської команди потрапив у поперечину воріт.

Через п'ять хвилин команда Шевченка досягла свого – удар з дальньої дистанції від Ракицького за допомогою рикошету обернувся в забитий гол. В заключну 5-хвилинку тайму японці вирівняли становище на табло. Подача зі штрафного Шібасакі увінчалася голом головою Макіно.

Активний на своєму фланзі Євген Коноплянка увійшов до штрафної і віддав гольову передачу на Олександра Караваєва, який відправив м'яч у лівий нижній кут. Попри навалу азіатів у заключну 10-хвилинку зустрічі та кілька небезпечних моментів біля воріт Пятова, наша команда втримала позитивний результат 2:1.

Відзначимо, що Руслан Ротань провів 100-й поєдинок за національну збірну, який вийшов з лави запасних на 80-й хвилині.
Додамо, що Японія змагатиметься у фінальній частині Мундіалю-2018.

Як повідомляв УНН, у першій контрольній березневій грі "синьо-жовті" зіграли в нічию з Саудівською Аравією.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$270.69
Brent
$72.93
Bitcoin
$86,609.50
S&P 500
$5,703.24
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,053.31
Ethereum
$2,005.38