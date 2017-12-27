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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна має переходити на експорт наукомісткої та інноваційної продукції - Кубів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Україні необхідно переходити від торгівлі сировиною до експорту наукомісткої та інноваційної продукції. Про це під час засідання уряду заявив перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку та торгівлі України Степан Кубів, передає УНН.

Україна має переходити на експорт наукомісткої та інноваційної продукції - Кубів

"Має відбутися перехід від торгівлі сировиною на торгівлю наукомісткою та інноваційною продукцією", - наголосив С.Кубів.

За його словами, експорт становить 50% ВВП, тому цього року він став рушієм економічного зростання і може забезпечити його і наступного року.

"Українські товари мають всі шанси посісти місця на світових ринках", - переконаний міністр економіки.

Нагадаємо, у Мінекономрозвитку прогнозують щорічне зростання економіки України.

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