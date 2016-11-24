Україна і ЄС продовжать консультації щодо розширення доступу "Газпрому" до газового євроринку - П.Порошенко

"Ми відверто обговорили питання OPAL і "Північного потоку". Домовилися про продовження наших консультацій. З усією очевидністю рішення про розширення доступу "Газпрому" до газового ринку, на нашу думку, не відповідають угоді про асоціацію та договору про енергетичне співтовариство", - сказав він.

Нагадаємо, Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL, який побудовано в обхід України.