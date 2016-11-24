Украина и ЕС продолжат консультации по расширению доступа "Газпрома" к газовому еврорынку - П.Порошенко

"Мы откровенно обсудили вопросы OPAL и "Северного потока". Договорились о продолжении наших консультаций. Со всей очевидностью решение о расширении доступа "Газпрома" к газовому рынку, по нашему мнению, не соответствует соглашению об ассоциации и договору об энергетическом сообществе", - сказал он.

Напомним, Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.