Украина и ЕС продолжат консультации по расширению доступа "Газпрома" к газовому еврорынку - П.Порошенко
Киев • УНН
БРЮССЕЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украина и Европейский Союз договорились продолжить консультации по расширению доступа ПАО "Газпром" к газовому рынку Европы. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции на саммите Украина-ЕС, передает корреспондент УНН.
"Мы откровенно обсудили вопросы OPAL и "Северного потока". Договорились о продолжении наших консультаций. Со всей очевидностью решение о расширении доступа "Газпрома" к газовому рынку, по нашему мнению, не соответствует соглашению об ассоциации и договору об энергетическом сообществе", - сказал он.
Напомним, Еврокомиссия разрешила российскому "Газпрому" увеличить прокачку газа через трубопровод OPAL, который построен в обход Украины.