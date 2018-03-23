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Україна і Франція підписали великий вертолітний проект

Україна і Франція підписали великий вертолітний проект

Київ • УНН

 • 11152 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Україна і Франція у п'ятницю, 23 березня, підписали великий вертолітний проект, вертолітний парк Міністерства внутрішніх справ України мають поповнити 55 машин компанії Airbus Helicopters. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС.

"Сьогодні, 23 березня, відбулося підписання заяви про наміри щодо розвитку двостороннього співробітництва між МВС України та міністерством Європи і закордонних справ Франції", - йдеться у повідомленні.

Документ підписали голова МВС України Арсен Аваков та міністр Європи і закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. А.Аваков заявив, що "вертолітний парк МВС мають поповнити 55 машин компанії Airbus Helicopters".

"Це найбільший проект між Україною та Францією. Це дуже великий структурний проект всередині України", – сказав А.Аваков.

Міністр наголосив, що Україна розраховує вже в цьому році отримати перші гелікоптери. Також А.Аваков зазначив, що МВС тісно співпрацює зі своїми французькими колегами, зокрема у напрямі боротьби з організованою злочинністю та в питаннях взаємовизнання водійських посвідчень.

Гелікоптери французького виробництва допомагатимуть нести службу ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції та ДПСУ. МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

Раніше Клімкін анонсував закупку вертольотів у Франції.

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