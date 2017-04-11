Україна бойкотуватиме проведення Асамблеї міжпарламентського союзу в Санкт-Петербурзі – БПП

“Під час 136-ого засідання Міжнародного парламентського союзу, я представляв Україну на форумі молодих парламентарів...Під час свого виступу я неодноразово наголошував на тому, що Російська Федерація стала лідером у питанні порушення принципу невтручання, і що саме Російська Дума практично одноголосно дозволила Путіну у 2014 році направити війська в Україну”, — повідомив парламентар.

За його словами, під час засідання МПС, члени російської делегації запрошували усіх парламентарів у Крим та Севастополь.

“Важливо одразу досить жорстко відповідати на таку „гостинність“ та наголошувати на всіх міжнародних майданчиках, що Крим — це Україна. Отже, проведення наступної 137-ої сесії Асамблеї Міжпарламентського Союзу в країні, яка порушує принципи Статуту МПС та Статуту ООН, є нелогічним і неадекватним, щонайменше (137-а Асамблея МПС має відбутися у жовтні у Санкт-Петербурзі — ред). Агресію не можна винагороджувати! Саме тому український Парламент прийняв рішення не брати участь у сесії Асамблеї МПС у Санкт-Петербурзі та наполегливо закликає всі інші делегації утриматись від поїздки”, — резюмував політик.

Як повідомляв УНН, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко виступила проти проведення наступного засідання Міжпарламентського союзу в Санкт-Петербурзі під час зустрічі з делегацією Парламентської асамблеї “Євронест”.