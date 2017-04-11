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Украина будет бойкотировать проведение Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге - БПП

Украина будет бойкотировать проведение Ассамблеи межпарламентского союза в Санкт-Петербурге - БПП

Киев  •  УНН

 • 9787 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина будет бойкотировать проведение в Санкт-Петербурге Ассамблеи межпарламентского союза и призывает к этому другие страны. Об этом во время брифинга в Верховной Раде заявил народный депутат фракции партии БПП Алексей Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу БПП.

"Во время сто тридцать шестого заседания Международного парламентского союза, я представлял Украину на форуме молодых парламентариев ... Во время своего выступления я неоднократно подчеркивал, что Российская Федерация стала лидером в вопросе нарушения принципа невмешательства, и именно Российская Дума практически единогласно позволила Путину в 2014 году направить войска в Украину", - сообщил парламентарий.

По его словам, во время заседания МПС, члены российской делегации приглашали всех парламентариев в Крым и Севастополь.

"Важно сразу довольно жестко отвечать на такое "гостеприимство" и акцентировать на всех международных площадках, что Крым - это Украина. Следовательно, проведение следующей сто тридцать седьмой сессии Ассамблеи Межпарламентского Союза в стране, нарушает принципы Устава МПС и Устава ООН, является нелогичным и неадекватным, по меньшей мере (сто тридцать седьмая Ассамблея МПС должна состояться в октябре в Санкт-Петербурге - ред). Агрессию нельзя вознаграждать! Именно поэтому украинский парламент принял решение не участвовать в сессии Ассамблеи МПС в Санкт-Петербурге и настоятельно призывает все другие делегации воздержаться от поездки ", - резюмировал политик.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко выступила против проведения следующего заседания Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге во время встречи с делегацией Парламентской ассамблеи "Евронест".

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